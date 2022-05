Conférence de Dakar pour la Cour Pénale internationale : les besoins de coopération dans la lutte contre l’impunité au menu de différentes sessions

La Cour pénale internationale (CPI), en collaboration avec le Ministère de la Justice du Sénégal, organise un Séminaire international sur le thème : Lutte contre l’impunité des crimes du Statut de Rome et d’autres crimes graves ou connexes. Une rencontre qui voit la participation de 200 invités, dont 17 ministres de la Justice, tous les membres de la CPI et des magistrats sénégalais. Les travaux de la conférence se poursuivent au Radisson Dakar ce mardi et demain mercredi. Durant ces différentes sessions, les thèmes abordés seront les besoins de coopération dans la lutte contre l’impunité des crimes graves et le renforcement de la complémentarité – État des lieux et défis.