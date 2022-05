Confection des listes : La conférence des leaders de Benno bénit la touche de son président Macky Sall.

La conférence des leaders a marqué son adhésion aux investitures en vue des législatives du 31 Juillet 2022 effectuées sous la direction de son président Macky Sall. Pour elle, les listes nationales et départementales proposées reflètent globalement la diversité politique et sociologique de la coalition Benno Bokk Yakaar. C’est pourquoi, la conférence des leaders note avec satisfaction l'esprit qui a guidé la confection de ces dernières et qui est marqué du sceau de l'équilibre et de l'efficacité.



La conférence des leaders exhorte tous les responsables de Bennoo Bokk Yakaar, la Grande Majorité Présidentielle à poursuivre, dans l'unité et la ferveur, le travail en cours, les échanges, la sensibilisation et l'information pour raffermir notre unité et créer les conditions d'une victoire aux prochaines élections législatives. Soucieuse des enjeux politiques, économiques et sociaux, une majorité confortable, solidaire de l'exécutif par sa capacité de contrôle de l'action gouvernementale, constitue, selon la conférence des leaders, un gage de stabilité institutionnelle et de succès des politiques publiques.



Les leaders de la grande coalition présidentielle appellent tous les responsables, militants et sympathisants, à accentuer le travail quotidien pour la sensibilisation l'organisation et la mobilisation des populations sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora, pour une victoire au soir du 31 Juillet 2022.



Dans cette perspective, la conférence des leaders approuve le plan de déploiement proposé par son président, plan consistant principalement à la relance des missions d'écoute d'information et de remobilisation dans les 46 départements ainsi que la mise en place des comités électoraux qui doivent être opérationnels et équitables, avec une bonne représentation des jeunes et des femmes.



Elle renouvelle, à l'unanimité, sa confiance au président de Benno Bokk Yakaar et le félicite pour sa démarche consensuelle, son souci constant d'équité, de transparence, d'unité et de cohésion de la Grande Majorité Présidentielle.