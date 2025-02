Conditions des travailleurs : « Un nouveau code sera soumis à l’Assemblée nationale » (Abass Fall, ministre)

Un nouveau code du travail, visant à renforcer les droits des travailleurs, leur intégrité et leur accompagnement au sein des entreprises, sera bientôt soumis à l’Assemblée nationale. Cette annonce a été faite par le ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les institutions, Abass Fall, lors de son passage dans l’émission « Débat de Fond » sur la 2S TV.



Selon le ministre, ce projet de loi, qui sera présenté dans les prochains mois, répond à un besoin urgent de modernisation du cadre juridique du travail. Il a notamment souligné que les inspecteurs du travail ne disposaient pas toujours des outils et des moyens juridiques nécessaires pour soutenir efficacement les employés en difficulté.



« Le nouveau code va combler ces lacunes. C’est un chantier majeur », a déclaré Abass Fall. Parallèlement, le ministre a réaffirmé sa volonté de renforcer la protection sociale, afin de garantir une meilleure sécurité et un meilleur accompagnement pour tous les travailleurs.