Condamnation des députés de YAW: «Nous irons jusqu’à la Cour suprême pour défendre leur mandat» (Cheikh Tidiane Youm).

Cheikh Tidiane Youm de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi est revenu sur la condamnation des députés Massata Samb et Mamadou Niang et juge le verdict très sévère contre ses camarades. Selon lui, le régime de Macky Sall vise à ôter aux deux députés de l’opposition leur mandat. Il alerte que celui-ci sera défendu bec et ongles.



«Nous disons à cette femme qui a été utilisée comme femme objet pour arriver à condamner nos camarades députés que nous irons jusqu’à la Cour suprême pour défendre leur mandat», a déclaré Cheikh Tidiane Youm, à l’occasion de la sortie, ce 4 janvier, de la coalition YAW pour appeler à une grande mobilisation, le vendredi 6 janvier à la place de la nation Ex Obélisque. Le responsable national de la stratégie et de la Vie Politique du PUR a saisi l’occasion pour émettre un appel à l’endroit des indifférents.



«Il ne faut pas que vous soyez neutres face à l’injustice de Macky Sall. Être neutre c’est être de son côté, c’est accepter que les sénégalais soient persécutés et opprimés, c’est accepter que les sénégalais soient tués», a-t-il soutenu.