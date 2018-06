Concertation nationale sur la gestion des recettes issues de l’exploitation du pétrole et du gaz : Le SEP de BBY salue le succès et encourage le président a persévérer sur cette voie

La concertation nationale sur la gestion des recettes issues de l’exploitation du pétrole et du gaz convoquée par le Président de la République, son excellence Macky SALL, le 12 juin 2018, au Centre International de Conférence Abdou Diouf (CICAD), à Diamniadio, a connu un franc succès.



Succès avec la présence de toutes les forces vives de la nation : les institutions de la république, les autorités religieuses et coutumières, les centrales syndicales des travailleurs, le patronat, les organisations des paysans, de la société civile, du monde politique, de la jeunesse, des femmes et de simples citoyens, etc.



Succès à travers un dialogue franc et soutenu de plus de huit (08) heures d’horloge dirigé de main de maître par le Président de la République lui-même et qui a permis, d’une part, un partage d’informations sur les ressorts de l’exploitation de ces richesses naturelles dont le bon Dieu nous a gratifié, et d’autre part, la construction d’un consensus sur la philosophie et les modalités de gestion des revenus pétroliers et gaziers devant provenir de l’exploitation de ces ressources à partir des années 2021-2022.



Succès dans le consensus bâti au cours de cette rencontre autour des axes fondamentaux de l’ambition du Président de la République permettant de garantir :

une gestion prudente, sereine, inclusive et durable des ressources pétrolières et gazières ;

une maîtrise des enjeux géostratégiques d’ordre sécuritaire, socio-économique et écologique ;

une utilisation rationnelle et judicieuse des richesses issues du pétrole et du gaz pour les générations actuelles et futures.

Le Secrétariat Exécutif Permanent de Bennoo Bokk Yaakaar (SEP-BBY) se réjouit de cette initiative exceptionnelle du Président de la République et lui exprime ses vives félicitations pour son sens du dialogue, du partage pour tout ce qui touche l’intérêt de la nation. Plus qu’une démarche, cet esprit du dialogue du Président Macky Sall est plutôt une valeur sure à la fois culturelle et républicaine constituant un des marqueurs visibles de sa gouvernance, depuis qu’il a été élu à la tête du pays. Le SEP l’encourage à persévérer dans cette voie pour l’intérêt exclusif du peuple sénégalais et félicite tous les participants à cette concertation historique des forces vives de la nation, tout en souhaitant un prolongement de ce dialogue au niveau décentralisé pour forger dans les populations une bonne appropriation de la politique de gestion des revenus pétroliers et gaziers.



En revanche, le SEP se désole encore une fois de l’attitude affligeante de l’opposition revancharde et boycotteuse qui, pour la nième fois, tourne le dos aux préoccupations de la nation de construire un consensus fort sur une question qui transcende les clivages politiques. Elle administre ainsi la preuve de son mépris souverain pour le dialogue, la paix et la construction collective du développement de notre pays. Elle reste toujours dans cette attitude de surdité et de cécité politiques qui annihile tout esprit républicain, tout sens des responsabilités, tout patriotisme constructif.



Le SEP de BBY appelle à nouveau ses militants et sympathisants ainsi que les populations du Sénégal, à bien faire la part des choses entre ceux dont l’offre politique reste clouée à la dimension de l’ambition d’une personne ou d’un groupe de revanchards dont la stratégie est basée sur le « fitna » et ceux dont l’ambition est de construire un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous dans la paix et la stabilité, à travers le dialogue et la concertation.

Fait à Dakar, le 13 juin 2018 ​ ​

Le SEP/BBY