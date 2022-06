Concert de casseroles de YAW : « Aujourd’hui, les opposants montrent à l’opinion sénégalaise que le seul programme alternatif qu’ils ont c’est de prendre les casseroles et de taper dessus. » (Zahara Iyane Thiam, BBY).

La responsable politique Zahara Iyane Thiam a apporté une réplique à la nouvelle stratégie de l’opposition qui appelle les citoyens, mercredi, à un concert de casseroles et de klaxons.



« Quand les opposants s’opposent c’est pour accéder au pouvoir parce qu’ils ont un programme alternatif. Aujourd’hui, ils montrent à l’opinion sénégalaise que le seul programme alternatif qu’ils ont c’est de prendre les casseroles et de taper dessus », a expliqué le responsable de la coalition BBY. Pour cette dernière, l’opposition a fini de comprendre que par la force et par la rue, les citoyens n’adhèrent pas a cet appel de YAW pour sortir manifester.



« Les sénégalais ont fini de faire le choix de la sérénité. Les sénégalais ont fini de faire le choix surtout de la responsabilité (…) l’opposition a fini de comprendre que la bataille de la rue, elle était perdue car les sénégalais en ont décidé autrement », a dit Zahara Iyane Thiam.



Sur la manifestation du 29 juin encore annoncée par les adversaires du régime, elle invitera à respecter les mémoires des disparus qui, par les futilités de l’opposition ont payé de leur vie. « S’ils ne sont pas heurtés par la perte de nos compatriotes nous, nous le sommes (…). Je pense que force doit rester à la loi », a soutenu Zahara Iyane Thiam qui présidait ce 21 juin, le lancement des activités préparatoires à la campagne de vulgarisation de l’opérationalisation de la loi à travers la plateforme numérique Sen Label ESS ci laa Bokk.