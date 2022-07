Concert de casseroles chez Ousmane Sonko - Aïda Mbodj déclare la victoire du référendum car « la population dit non à Macky Sall »

Un autre concert de casseroles a résonné à Dakar, ce jeudi 30 juin 2022, à l’initiative de la coalition Yewwi et de son leader Ousmane Sonko pour protester contre le régime de Macky Sall. Après l’annulation de leur dernière marche qui devait avoir lieu le 29 juin, les opposants ont trouvé une nouvelle parade qui a moins réussi ce Jeudi 30 Juin, dénommé " référendum".

Cependant, pour l'honorable députée Aïda Mbodj, par ailleurs membre de la conférence des leaders de la dite coalition, le pari est réussi. "Les jeunes, femmes et hommes tous sont sortis massivement pour dire "non" à Macky Sall...", a-t-elle déclaré.