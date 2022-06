Concert de casseroles à Sacré-Cœur : « Nous sommes mobilisés pour montrer notre mécontentement, la vie est très chère... »

Le Concert de casseroles bat son plein dans les rues de Dakar. À Sacré-Cœur, les populations ont répondu à l’appel de Ousmane Sonko. Lequel avait demandé à ce que, ce mercredi de 20 heures à 20 heures 10 minutes, un concert bruyant afin de protester contre la gestion du Sénégal par Macky Sall, donnant ainsi aux populations l’occasion de marquer leur opposition au pouvoir du président Macky Sall, notamment à l’exclusion de plusieurs leaders de cette coalition aux législatives du 31 juillet 2022.



Au résultat, c’est un réel succès pour l’opposant Ousmane Sonko. Son mot d’ordre a été largement suivi. Dès 20 heures, des bruits de casseroles ont éclaté partout à travers la capitale sénégalaise, Dakar. De l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar aux quartiers Mermoz en passant par Sacré cœur, les jeunes, moins jeunes, hommes et femmes ont fait entendre énormément de bruit pendant plus d’une dizaine de minutes.



« Nous sommes fatigués de ce régime, nous sommes mobilisés pour montrer notre mécontentement, la vie est très cher surtout pour nous les femmes, on ne peut rien acheter au marché maintenant... », ont déclaré nos interlocuteurs.