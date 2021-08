Concentrateurs d’oxygène : Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr engage leur utilisation immédiate par les structures sanitaires.



Le ministre de la santé et de l’action sociale marquant de sa présence, la cérémonie de remise de 100 concentrateurs d’oxygène par la Fondation Servir le Sénégal, sur l’appui des Industries Chimiques du Sénégal, a demandé aux structures sanitaires de faire bon usage de ce matériel qui est aujourd’hui indispensable dans la lutte contre la Covid-19. « J’invite les structures sanitaires bénéficiaires de ces concentrateurs d’oxygène, à commencer l’utilisation dès demain car, nous sommes à une phase dans la lutte, où il n’y a plus de temps à perdre », rappelle le ministre Abdoulaye Diouf Sarr qui a par ailleurs salué les efforts que la Fondation fournit dans la santé et l’action sociale.