Complications de l’avortement : 5ème cause de décès maternel dans le monde

Les complications de l’avortement constituent la 5ème cause de décès maternel, ce qui constitue plus de 80.000 décès dans le monde. C‘est pour prévenir ce risque qu’une rencontre autour de l’Aspiration Manuelle Intra-utérine (AMIU), a réuni des prestataires qui ont été formés par le Pr Abdoul Aziz Diouf, de l’Hôpital de Pikine, sur la prise en charge des fausses couches et des soins post-avortements.