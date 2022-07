Community Shield 2022 : Liverpool renverse Manchester City de Guardiola et Haaland…

Les Reds de Liverpool ont largement dominé Manchester City (3-1) ce samedi, au King Power Stadium de Leicester, pour le compte de la Community Shield qui oppose le vainqueur de la FA Cup et l’équipe qui a remporté le championnat anglais.



Les buteurs côtés Reds se nomment Trent Alexander-Arnold (20e), Mohamed Salah (82e) et Darwin Nunez (90e+3e). Le jeune Julian Alvarez avait, un temps, arraché l’égalisation pour les Cityzens à vingt minutes du terme (70e). Titulaire, Erling Haaland n'a pas trouvé le chemin du but après un match difficile.



Un premier trophée pour Jurgen Klopp et ses protégés dont son nouvel attaquant Darwin Nunez auteur du troisième but des Reds. Alors que Pep Guardiola et son équipe de feu dont Erling Haaland démarrent timidement la saison à quelques jours du début du championnat qui s’annonce plus que jamais disputé cette saison.