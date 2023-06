Communication du ministère de l’environnement : Patrice Sané quitte son poste et donne RV pour de nouveaux challenges

Après 4 années mémorables partagées entre deux ministères (3 ans 1 mois au ministère des pêches et 11 mois au ministère de l’environnement), auprès du ministre Alioune Ndoye, le moment est venu pour Patrice Sané, conseiller technique, en charge de la communication du ministère de l’environnement, du développement durable et de la transition écologique de dire au revoir aux équipes avec qui il a travaillé.



« Je garderai précieusement les souvenirs que nous avons partagés et les leçons que j'ai apprises grâce à vous tous. Bien que je quitte le ministère, je reste ouvert aux opportunités de rester en contact avec chacun d’entre vous » a toutefois promis le désormais ex CT com du ministère de l’environnement.



Le membre de la convergence des cadres républicains souhaite un avenir rempli de succès, de bonheur et d'épanouissement à ses anciens collaborateurs particulièrement au ministre Alioune Ndoye qui lui a fait confiance en portant son choix sur sa personne durant toute ces années.



Patrice Sané remercie également ses partenaires de la presse (du Reporter au Directeur de Publication), et conseillers spéciaux, les doyens Mamadou Ly (Ma Revue de Presse) et Racine Talla (directeur général de la RTS) pour leur soutien qui lui a permis de réussir ce challenge.