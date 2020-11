Commune des Agnams : Le maire Farba Ngom annonce le lancement prochain des travaux de construction de la route du Dandé longue de 250 kilomètres.

Alors qu'il présidait la cérémonie d'inauguration du nouveau bureau du groupe de la Poste à Ndiaffane Sorokoum, village situé dans la commune des Agnams, le maire Farba Ngom s'est félicité du processus de désenclavement des localités les plus reculés du pays.

Pour le député-maire Farba Ngom, le processus de désenclavement du Dandé Mayo est irréversible et plusieurs projets et programmes seront lancés dans ce sens pour mieux assister les populations de cette partie du Fouta.

« Je rappelle que ce processus de désenclavement du Dandé Mayo est irréversible avec la construction de deux lycées au courant de l'année 2021. Et sous peu, nous souhaitons recevoir le président Macky Sall pour le lancement des travaux de la route du Dandé (250 kilomètres), avec la construction et la réhabilitation de 10 ponts tout au long du Fouta », a rassuré le premier magistrat de la ville des Agnams situé dans le département de Matam.

Avec la construction et l'inauguration du nouveau bureau de la Poste à Ndiaffane Sorokoum, Farba Ngom de préciser que c'est une vieille doléance datant de l'indépendance, qui vient d'être satisfaite et permettra aux populations d'être plus proches des services publics, tout cela en parfaite adéquation avec la volonté et la politique du chef de l'État Macky Sall...