Commune de Guédé Village : Le candidat Oumar Baba Ba présente son « contrat de mandature 2022-2027 » et s’engage à réaliser les attentes des populations

Afin de détailler ses projets et vision pour développer la commune de Guédé Village, située dans le département de Podor, Oumar Baba Ba, la tête de liste Dental Guédé avec Madiba, a présenté aux populations de sa commune, son livre intitulé « Le contrat de mandature » pour la commune de Guédé. Un document qui retrace son programme constitué essentiellement de trois grands aspects.







« Nous avons proposé un livre intitulé le contrat de mandature 2022-2027 pour la commune de Guédé Village. Et j'avoue que dans tout le département de Podor nous sommes les seuls à proposer un tel document. Ce document est composé de trois volets. Le premier volet c'est notre bilan, même si nous ne sommes pas de l'équipe municipale sortante, nous revendiquons un bilan dans cette localité. L'autre volet est notre programme pour la commune. Un programme qui porte sur tous les secteurs : élevage, pêche, éducation, santé, coopération décentralisée. Le troisième volet, c'est la récapitulation des doléances des différents hameaux et villages qui constituent la commune. Nous nous engageons à travers ce contrat de mandature pour les prochaines cinq années, à réaliser les attentes des populations de la commune de Guédé Village, notamment l'accès à l'eau potable, la mise à disposition des étudiants de logements sociaux à Dakar et Saint-Louis et dans les autres universités du pays », a souligné Oumar Baba Ba, qui réclame son apparence à la mouvance présidentielle.







Par ailleurs, le Candidat appelle ses adversaires à la commune de Guédé Village à œuvrer pour l’apaisement de la scène politique afin d’assurer un bon déroulement du scrutin le 23 Janvier prochain…