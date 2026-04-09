Commission d’enquête parlementaire sur les TRS : Takku Wallu Sénégal passe à l’acte





Cette commission aurait pour objet d’examiner l’utilisation par le gouvernement du Sénégal de mécanismes financiers de type TRS, un des instruments dont le recours suscite des interrogations au sein de l’opposition parlementaire.







Dans son courrier, Mme Aïssata Tall indique avoir joint en annexe l’exposé des motifs ainsi qu’un projet de résolution, conformément aux procédures en vigueur, et demande que le dossier soit transmis « aux instances habilitées » pour traitement.







La balle est désormais dans le camp du bureau de l’Assemblée nationale, qui devra se prononcer sur la recevabilité et les suites à donner à cette initiative de contrôle parlementaire.

