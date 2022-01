Comment voter?: Jusqu’à quand, je peux retirer ma carte d’électeur ?

Pour les élections territoriales du dimanche janvier 2022, le retrait des cartes est possible jusqu'au samedi 22 janvier 22.

Le retrait des cartes d'électeurs se fait auprès des commissions administratives de distribution qui sont instituées 45 jours avant le scrutin et en nombre suffisant pour que la distribution des cartes puisse être effectuée normalement et complètement. Elles continuent les opérations de distribution au niveau des sièges qui leur sont assignés et fonctionnent jusqu'à la veille du scrutin.



Et après le scrutin, la distribution des cartes non retirées est assurée par l'autorité administrative des modalités fixées par décret.