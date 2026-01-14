Comment le régime iranien isole le pays de l’internet mondial, et comment les manifestants tentent de le contourner

Difficile de déterminer l’ampleur de la contestation, et donc de la répression, en Iran : le régime a quasiment supprimé toute connexion à l’internet mondial dans le pays. Une mesure pour laquelle il est devenu de plus en plus efficace, malgré les parades mises en place par les Iraniens.



Depuis plus de deux semaines, les Iraniens manifestent contre le régime autoritaire de la République islamique. Ce qui a commencé comme une vague de contestation économique, provoquée par la hausse des prix des denrées de base, a pris une ampleur nationale. La répression est féroce, une fois de plus : le nombre de morts se compte probablement en milliers, selon l’ONG Iran Human Rights (IHR), qui en confirmait 734 ce mardi, tout en estimant qu’il était vraisemblablement bien plus élevé. Ce mercredi matin, la chaîne américaine CBS évoquait même qu’au moins 12.000 personnes, et peut-être jusqu’à 20.000, auraient été tuées, selon des sources sur place. Un responsable iranien avait auparavant avancé un bilan de “quelque 2.000 morts” auprès de Reuters.

Ces chiffres reflètent notre incertitude sur ce qui se passe réellement dans le pays, car le régime des mollahs a quasiment coupé l’accès à internet dans le pays. Ce n’est pas la première fois: la connectivité est déjà limitée en Iran en temps normal, et à chaque soulèvement, les autorités iraniennes tentent de couper les Iraniens du monde extérieur. Et ce dernier de tout point de vue sur ce qui se passe réellement dans le pays. Mais jamais la coupure n’avait été aussi totale, souligne The Economist: le 8 janvier, la connexion internet a chuté à 1 % de son niveau normal et s’y est maintenue depuis.



Un savoir-faire du brouillage

La République islamique a développé un certain savoir-faire en la matière. Le pays a développé un internet national, en vase à peu près clos, qui permet de maintenir en ligne les sites des institutions étatiques. Il lui suffit ensuite de manipuler le protocole BGP (Border Gateway Protocol), qui détermine la connexion entre l’internet mondial et le réseau iranien. De manière plus précise, mais pas toujours efficace, le régime analyse les paquets de données transitant sur les réseaux et bloque ceux associés aux réseaux privés virtuels (VPN).

