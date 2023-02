Commémoration de l’Appel du Mahdi : l’ASPT saisit l’événement pour impulser le tourisme religieux.

L’Agence sénégalaise pour la promotion du Tourisme (ASPT), par le biais de son directeur général, Mahawa Sémou Diouf, a manifesté, cet après-midi, son implication dans la célébration de l’anniversaire de l’Appel de Seydina Limamou Lahi Al Mahdi (Psl).

Accompagné d’une forte délégation, le directeur général de l’ASPT a profité de la journée pour effectuer une visite auprès de la communauté Layène à Yoff et à Cambérène pour rencontrer les guides religieux et les organisations notamment le groupe central des Layène. En sus d’apporter son appui à la commémoration, l’ASPT a surtout saisi la tribune pour sensibiliser sur le tourisme religieux auquel l’agence accorde un intérêt particulier.

Mahawa Sémou Diouf s’est, par la même occasion, exprimé sur l’appel à la paix et à la stabilité du pays que prônent les différents guides Layène qu’il a rencontrés durant sa visite...