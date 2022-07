Collectivités territoriales / « SEN LABEL ESS CII LA BOOK » : Le MTCDAT signe une convention avec le MMESS.

Une rencontre d'échanges sur la stratégie d'intervention du Ministère, avec les services déconcentrés de la Direction de la Promotion du Développement territorial (DPDT) du Ministère des Collectivités Territoriales du Désenclavement et de l’Aménagement des Territoires (MCTDAT), s’est tenue ce vendredi 1er juillet 2022. La rencontre a eu lieu à la sphère Ousmane Tanor Dieng de Diamniadio en présence des ministres Oumar Guèye et Madame Zahra Iyane Thiam, en charge de l'économie sociale et solidaire.



Une signature de convention de la plateforme numérique « SEN LABEL ESS CII LA BOOK » qui permettra aux services déconcentrées de jouer pleinement leur rôle.



Venu présider la rencontre, le ministre des Collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, M. Oumar Guèye a démontré toute l’importance accordée à ce partenariat « ce qui est important ce n’est pas la signature, ni les discours, mais plutôt les résultats obtenus, la gestion axée sur les résultats et nous devons tous en ce qui nous concerne nous auto évaluer », a-t-il dit aux chefs de services régionaux et départementaux.