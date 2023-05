Co-construction, citoyenneté et préservation de la paix: Le message de Mamoudou Ibra kane aux jeunes

Face à la presse ce jeudi, le journaliste Mamoudou Ibra kane, leader du Mouvement citoyen « Demain, c’est maintenant », parmi les points évoqués, n’a pas manqué de s’adresser aux jeunes. A ces derniers, il réaffirme sa conviction et les invite à l’enracinement, à l’esprit de co-construction, fondateur d’une citoyenneté active, responsable, éclairée et engagée. Toutefois, « Demain C’est Maintenant », pour s’en satisfaire, constate l’appropriation du principe de co construction par plusieurs mouvements et leaders politiques. Ainsi en tant que pays a forte tradition démocratique, le sénégal jouit d’une réputation internationale qu’il importe de préserver.