Clôture du Projet PASPED : Plus de 9 milliards de FCFA financés en faveur de l’emploi des jeunes

Dans le cadre du programme de coopération entre le Sénégal, l'Union Européenne et l’Italie, le projet PASPED, vient de clôturer ses travaux ce 23 janvier 2023, lors d’une cérémonie de présentation des résultats et des perspectives de promotion de l’emploi des jeunes. En collaboration avec le ministère de la micro-finance, du ministère de l’économie, du plan et de la coopération et le ministère de la formation, le projet PASPED a été mis en place pour lutter contre la migration irrégulière à travers l’appui au secteur privé et la création d’emplois au Sénégal. Ce projet PASPED, financé par l’Union européenne à travers la coopération italienne à hauteur de 13 842 000 €, soit plus de 9 milliards de FCFA.



Ainsi, le PASPED a pour objectif de réduire la migration irrégulière grâce au soutien du secteur privé et à la création d'emplois au Sénégal en fournissant une assistance financière et technique pour contribuer au développement des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) sénégalaises en renforçant le potentiel économique local et celui de la diaspora en Italie. La stratégie est de mettre à disposition des ressources humaines et financières pour répondre aux besoins d’emploi de la jeunesse du pays, doper le développement du système entrepreneurial du Sénégal et de promouvoir le développement du secteur privé dans des régions ciblées à savoir Dakar, Diourbel, Thiès, Kaolack, Louga et Saint-Louis.



À cet effet, 195 entreprises sénégalaises et 51 de la diaspora ont été subventionnées et ont bénéficié d’un accompagnement technique. Ainsi, plus de 2.300 jeunes sénégalais ont décroché un contrat de stage de 9 à 12 mois dans plus de 1.000 entreprises formelles.