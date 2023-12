Clôture de l’AG de l’Association des Départements du Sénégal : Un engagement fort pris par la tutelle et les collectivités territoriales

Dans une note lue à Dakaractu Mbour, il a été révélé que "la tutelle s’est engagée à recevoir tous les 43 présidents de conseil départemental en début d’année prochaine pour discuter plus amplement des doléances", a-t-on informé.

En effet, l’AG a été l’occasion pour les présidents de conseil départemental de soulever plusieurs préoccupations et aspirations. Premièrement, il s’agit de la mise en place d'une fiscalité dédiée aux départements. Deuxièmement, la question du siège des départements a été abordée. « Nous plaidons pour la création de sièges adaptés, favorisant ainsi l'accessibilité et l'efficacité des services départementaux. Cela contribuera à une administration plus proche et plus réactive envers nos concitoyens », a dit M. Bengelloune.

Troisièmement, la décentralisation du budget consolidé d'investissement est essentielle pour permettre aux départements de jouer un rôle actif dans le développement. Accorder davantage de pouvoir décisionnel sur ces ressources financières renforcera, selon lui, la capacité à mettre en œuvre des projets locaux prioritaires. Enfin, le statut de l'élu local fait partie des doléances soumises au ministre, sollicitant son appui pour la valorisation du rôle de nos élus locaux.