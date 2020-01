Clean Day : Abdou Karim Sall initie un « prix quartier propre » à Mbao, octroie du matériel aux populations de Pikine et engage la sensibilisation.

Le ministre de l’environnement et du développement durable Abdou Karim Sall, à l’instar des autres responsables de la République, a joué sa partition quant au lancement de la Journée mensuelle du nettoiement, dont la première édition s’est tenue ce samedi 4 janvier sur l’ensemble du territoire national. Abdou Karim Sall, par ailleurs Coordonnateur de l’Alliance pour la République à Mbao, a doté les 23 Asc de la commune de Mbao de matériel de nettoyage avant de leur demander de retourner dans leurs quartiers afin de les rendre propres et d’éradiquer les dépôts sauvages.



Pour inciter à la débauche d’énergie lors de cette journée, M Sall en a profité pour lancer un prix du quartier le plus propre, avec une commission composée des deux Présidents de Zone. Armés de pelles, râteaux et un camion de ramassage à proximité, le ministre et ses sympathisants ont fait le tour de la commune et promis d’octroyer du matériel aux populations du Département de Pikine, afin que nul ne soit en reste dans cette activité de nettoiement. Enfin, il a lancé un appel à la pérennisation d’une telle activité mais aussi aux changements de comportement pour que le lancement de cette journée ne soit pas vain.