Classement des puissances militaires africaines: Le Sénégal 30e sur 38 pays derrière le Burkina, le Mali et le Niger

Dans le nouveau classement des puissances militaires d’Afrique en 2024, plusieurs pays progressent et d’autres reculent. Global Fire Power (GFP), le site internet américain spécialisé dans l’évaluation de l’armement des pays, dresse une liste des pays africains militairement puissants. Selon les menaces, les pays africains réorganisent leurs armées. C’est notamment le cas des pays de l’alliance des États du Sahel (AES): Burkina Faso, le Mali et le Niger qui sont tous devant le Sénégal, le Gabon, la Centrafrique. Le Sénégal est à la 130e place mondiale sur 145 et 30e sur 38 en Afrique.





Pour établir le classement des puissances militaires d’Afrique pour 2024, le Global Fire Power s’appuie sur son traditionnel PwrIndx, qui est une notation basée sur plusieurs critères, entre autres : la diversité des armes, l’effectif des armées des pays, les ressources naturelles (notamment le pétrole – nécessaire pour faire fonctionner les machines de guerre), le budget militaire alloué aux armées, ou encore la logistique. Pour cette année, c'est encore et toujours l'Égypte qui fait la course en tête dans ce classement africain. Ce pays a un Pwrindx de 0.2283, suivi de l'Algérie avec 0.3589 et de l'Afrique du Sud avec 0.4632. L’armée nigériane occupe la quatrième place, suivie de l'Ethiopie, de l'Angola, du Maroc, de la RDC, de la Tunisie et au Soudan pour compléter le top 10.