Classement FIFA : Le Sénégal toujours dans le top 20, belle remontée pour la Mauritanie et le Botswana...

Sans surprise, le Sénégal pointe toujours à la 18ème place du classement FIFA de ce mois d'août avec 1584,59 points.



Un ranking qui permet aux champions d’Afrique de prolonger leur record de longévité avec un rang de numéro 1 en Afrique depuis désormais 45 mois d'affilée (29 novembre 2018 à aujourd’hui.)



Avec le Brésil au sommet suivi de la Belgique, de l'Argentine, de la France et de l’Angleterre, le top 20 reste inchangé.



En ce mois d'août, les changements au sein du classement mondial concernent plus la Mauritanie (107ème, plus de 3 places gagnées) et du Botswana qui passe de la 149ème à la 146ème.

En plus du Sénégal, le Maroc (23ème mondial, la Tunisie (30ème mondial), le Nigeria (31ème mondial) et le Cameroun (38ème mondial) forment le top 5 africain.