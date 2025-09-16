Cité Baraque : une dispute nocturne vire au drame, un jeune tué à coups de tesson


Cité Baraque : une dispute nocturne vire au drame, un jeune tué à coups de tesson
a tranquillité de la Cité Baraque a été brutalement brisée dans la nuit du 14 au 15 septembre. Selon les informations recueillies par Libération, une banale altercation entre deux jeunes a dégénéré en bagarre mortelle, coûtant la vie à Cheikhouna Sow, âgé de 30 ans et sans emploi.
 Une nuit d’ivresse qui vire au cauchema
Il était environ 03 heures du matin lorsque Cheikhouna Sow, décrit comme étant en état d’ébriété, aurait provoqué son voisin Moussa Ba, 25 ans, mécanicien domicilié à Grand-Yoff. Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime aurait injurié et menacé Moussa Ba avec un tesson de bouteille.
 
Ce dernier, affirmant avoir voulu se défendre, s’est lui aussi saisi d’un éclat de verre. La rixe tourne rapidement au corps à corps violent. Les deux jeunes s’infligent mutuellement des blessures, mais c’est Cheikhouna Sow qui sera le plus grièvement touché.
Transporté mais pas sauvé
Évacué en urgence à l’hôpital Principal de Dakar, Cheikhouna Sow succombe finalement à ses blessures malgré les efforts du personnel médical. Le décès a été confirmé peu après par les autorités sanitaires.
L’interpellation du suspect
Informés par le délégué de quartier, les policiers du commissariat de Grand-Yoff, sous la direction du commissaire, se sont déployés immédiatement. Moussa Ba a été retrouvé puis interpellé et mis à la disposition du commissariat de Dieuppeul.
 
Lors de son interrogatoire préliminaire, le jeune mécanicien a reconnu avoir porté des coups avec un tesson de bouteille, mais soutient qu’il n’a fait que se défendre face à une attaque de la victime présumée.
 Une enquête en cours
Le dossier est désormais entre les mains de la police judiciaire, qui devra déterminer si l’acte de Moussa Ba relève de la légitime défense ou s’il s’agit bel et bien de coups mortels.
Mardi 16 Septembre 2025
