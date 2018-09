Cinquantenaire de Gibraltar/Centenaire : Les habitants de la zone font une auto évaluation...

En prélude à la célébration des 50 ans d'habitation, le comité d'initiative pour le lancement du cinquantenaire de Centenaire/Gibraltar a tenu une assemblée générale ce samedi 08 septembre à Gibraltar 2. L'ordre du jour portait sur la mise en place du programme d'activités qui marquera le cinquantenaire et qui aura aussi pour mission de réfléchir et de proposer un projet de quartier à la population à travers une journée d'études et de réflexion.

Ainsi le président a affirmé leur souhait de produire au terme de ce dialogue un document bien élaboré qui comportera leurs projets d'avenir...