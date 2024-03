Choix politiques de Youssou Ndour : Les remontrances d’Idrissa Diop au leader de « Fekké Ma Ci Bolé »

En septembre 2023, à quelques mois de la présidentielle qui avait été retenue initialement le 25 février 2024, la star planétaire de la musique sénégalaise démissionne de son poste de ministre conseiller et de la coalition Benno Bokk Yakaar. Une décision qui avait suscité le débat chez certains autour de « ses réelles ambitions » en quittant Macky Sall pour « prendre sa liberté ».

D’autres ont simplement tenu à « tirer » sur lui en estimant que le lead vocal du Super Étoile ne se contente que « d’accompagner et de se mettre au rythme du régime qui s’installe. »



La réaction de l’artiste Idrissa Diop semble en dire long. Dans une interview sur la chaîne SA Tv, l’auteur de la chanson « NIANI » révèle : « j’avais de l’estime pour Youssou Ndour. Si cela dépendait de moi, je ne le laisserai jamais se comporter de la sorte. Je le connais très bien; depuis qu’il est jeune. On a beaucoup partagé. Quand il avait 14 ans, il venait chez moi… et à mon réveil, je lui écris une chanson. Je le trouvais même chez lui à la Médina et plusieurs de ses chansons, c’est moi qui les ai écrites. Donc je le connais bien. Je suis son père, son grand frère, son oncle. C’est pour cela que je tiens à rappeler que je suis bien placé pour parler de lui », rappelle-t-il.

Évoquant les choix du leader de « Fekké Ma Ci Bolé », Idrissa Diop ajoute : « ce qui est incompréhensible chez Youssou Ndour, c'est d’accompagner un leader politique, notamment Macky Sall, pendant 12 ans. Et quand il ne reste plus que 6 mois avant l’élection, il se retire laissant se développer l’argument selon lequel, « Fou Tooy Mu Tak » ( il n’est là que pour ses intérêts). Il fallait patienter honnêtement jusqu’à la passation du pouvoir au successeur de Macky Sall, et l’accompagner avec une chanson honorifique avant de partir… », estime le chanteur, considérant que Youssou Ndour, est attendu pour faire un choix clair au moment où le Sénégal a plus que jamais besoin de la voix de ses fils...