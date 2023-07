Choix du candidat de Benno : La position du Parti socialiste

Le Secrétariat exécutif national du Parti Socialiste s’est réuni ce jeudi afin de donner sa position sur la sortie du président Macky Sall qui a annoncé lundi dernier qu’il ne se représentera pas en 2024 pour un 3e mandat.

La coalition présidentielle a donc du fil à retordre au regard des prétendants qui sont déjà annoncés.



Pour l’un des alliés, en l’occurrence le Parti socialiste, la position à adopter est claire : « Nous sommes un parti qui se respecte. Un parti qui fait dans la loyauté et le sens de la responsabilité. Dans Benno Bokk Yakaar, nous avons des alliés et des partenaires. Les délibérations de nos instances sont destinées à nos militants. Donc cette question, nous en parlerons avec nos alliés en premier, le président Macky Sall avec qui nous avons cheminé jusqu’ici », a signifié le porte-parole national du parti, Abdoulaye Vilane qui s’est adressé à la presse au terme du SEN.



Rappelons que le président Macky Sall compte organiser prochainement les échanges autour de cette question du « porte-étendard » de Benno en consultant les leaders et alliés.