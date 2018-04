Chez le Khalife des Layènes : Le président vante ses réalisations et appelle l'opposition à la sérénité

Comme annoncé par Dakaractu, le Président de la République est arrivé cet après midi à Yoff Layène, chez le Khalife de la confrérie des Layènes. Accompagné de ses ministres de l'Intérieur et de la Santé, Aly Ngouille Ndiaye et Abdoulaye Diouf Sarr, Macky Sall a été bien accueilli par les Layènes qui ont pris d'assaut la concession du Khalife dès l'annonce de la venue du Chef de l'État. Qui en prenant la parole, puisque les prises de parole ont commencé aussitôt après l'entrée de Macky Sall au salon du Khalife, a décliné l'objet de sa visite. “ Il est normal qu'à la veille d'un événement religieux aussi important que l'appel de Seydina Limamoulaye que je vienne auprès de vous, non seulement pour vous dire que nous sommes à vos cotés, mais aussi pour recueillir vos prières ”, commence le Président de la République.

Ces mots évacués, Macky Sall vante ses réalisations à Cambérène. “Je suis très heureux de constater que l'une de mes promesses, à savoir la construction d'une résidence pour le Khalife à Cambérène vient d'être achevée. Je crois que sous peu de temps, vous pourrez prendre vos clefs”, se réjouit le président de la République. Il est tout aussi heureux d'annoncer au Khalife que la communauté layène peut désormais disposer des 45 hectares qu'elle réclamait à Malika. Après avoir listé ses réalisations pour la communauté layène, le président sollicite des prières pour lui et son équipe avant de s'engager à livrer son message au peuple sénégalais dans un contexte marqué par une polémique sur le parrainage. A ce propos, le président laisse entendre que des Sénégalais sont libres de ne pas être d'accord avec des actions de l'État mais qu'ils le manifestent dans la sérénité. “Nous ne sommes pas là pour des intérêts partisans, mais pour l'intérêt commun”, a rappelé Macky Sall.