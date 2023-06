Cheikh Oumar Hann sur le dialogue : « on a réglé les problèmes de procédure... »

Le Dialogue revêt un caractère national. Il est à la fois un instrument d'analyse, aux fins d'un diagnostic précis, et un outil de préservation, de consolidation et de promotion du modèle démocratique sénégalais et du commun vouloir de vie commune, au sein d'un espace géographique animé par des hommes et des femmes décidés à s'y mouvoir solidairement, dans le strict respect des Lois et Règlements de la République. Seize (16) points qui ont trait au dialogue politique figurent dans les termes de référence. Il s’agit notamment de l’autorité en charge des Élections, le bulletin unique, la caution, le rôle et la place de la justice dans le processus électoral, l’évaluation de la CENA et du CNRA, le contrôle du fichier électoral, la réforme du parrainage aux élections nationales, les candidatures à l’élection présidentielle entre autres.