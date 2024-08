Cheikh Bara Dolly : « Cette loi est venue à son heure, qu’on le dissout … et qu’on puisse dissoudre l’Assemblée nationale »

Suite à l’ouverture de la deuxième session extraordinaire à l’Assemblée nationale et la levée de séance pour la conférence des présidents tenue ce matin, l’honorable député Cheikh Bara Dolly a donné son point de vue sur la decision de dissolution du CESE et du HCCT prise par décret présidentiel. D’après lui, il est en phase avec le chef de l’Etat parce que cela y va de la rationalisation des dépenses afin de soulager les populations et de passer à autre chose.



« Ce que je crois en tant que membre du bureau, je l’ai dit au président pour qu’une commission soit retenue demain pour aider les sénégalais à sortir des difficultés parce que vraiment nous sommes impatients de passer à autre chose. Vraiment, nous nous voulons leur dissolution parce qu’en 2016 lorsqu’on votait, je n’étais pas d’accord pour sa dissolution. Mais, les 15 milliards peuvent être injectés dans les priorités de la population. C’est pourquoi, cette loi est venue à son heure, qu’on le dissout et que le 13 septembre qu’on puisse dissoudre l'Assemblée nationale afin d’aller à des élections anticipées. C’est ça la demande sociale. Parce que si une personne a fait une promesse de campagne, alors c’est une demande sociale. Tout le monde doit prendre ses responsabilités et avoir la dignité d’accompagner le nouveau régime en place», dit-il.



Dieynaba Agne