Cheikh Baba Diallo aux politiciens : " Il faut donner la parole aux pauvres et les écouter... Ils vous donneront leurs cartes et vous éliront"

À l'occasion de la 15 ème édition de son Gamou annuel, le chef religieux de Kabatoki, Cheikh Baba Diallo, a invité les hommes politiques à se consacrer aux attentes des populations surtout à les écouter pour mieux prendre en charge leurs préoccupations. " Les hommes politiques sont aujourd'hui au devant de la scène. C'est un constat que nous avons fait à travers leurs querelles intempestives. Et pourtant, ils ne croient même pas à ce qu'ils disent. Ils se jettent des pierres en public et après ils se retrouvent pour boire du thé. Ces hommes ne s'intéressent qu'à leurs propres intérêts mais pas à ceux des populations. Mon seul conseil c'est de leur dire : Il faut donner la parole aux pauvres et les écouter. Alors ils vous donneront leurs cartes et vous éliront ", a-t-il martelé.



Questionné sur la relation diplomatique entre le Sénégal et la Gambie, le président du mouvement " SOLUTION BAYE SPIRITUALITY '' de répondre : " Nous avons réussi à jeter les bases diplomatiques. L'intégration doit être renforcée entre les deux peuples en créant un pont qui va davantage les rapprocher parce qu'en réalité, c'est le même peuple. "



Rappelons que le Gamou annuel prévu ce samedi à Kabatoki, réussit chaque année le pari de la mobilisation en accueillant les fidèles qui, au delà du Sénégal, viennent des autres pays limitrophes. Dans le programme, il est prévu une table ronde sur le thème consacré aux musulmans en ces termes " Ni les juifs ni les chrétiens ne suivront votre chemin...", une consultation médicale gratuite, une cérémonie de remise de vivres aux nécessiteux, entre autres activités...