Cheikh Ba, APR Médina sonne l’alerte : « Dispersés nous diminuons nos forces et nous mettons en danger … »

Le Dg des Impôts et Domaines et non moins responsable APR à la Médina, Cheikh Tidiane Ba, a alerté ses camarades de la commune sur une conséquence qu’aurait leur désunion à la présidentielle. « Unis, nous sommes une force extrêmement importante, dispersés nous diminuons nos forces et nous mettons en danger », a-t-il dit lors de la randonnée organisée par le ministre Seydou Guèye hier à la Médina. « Aujourd’hui c’est le temps du président et non des responsables. On a un objectif commun, que l’on se retrouve et travaille dans ce sens », a-t-il ajouté.