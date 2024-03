Cheikh Abdou Lahat Mbacké à Amadou Bâ : « Tu es le candidat de la réconciliation nationale ! »

Seul Amadou Bâ est capable de conduire le Sénégal à bon port et matérieliser la réconciliation nationale tant souhaitée. C’est en tous cas l’intime conviction de Serigne Cheikh Abdou Lahat Mbacké Gaindé Fatema. « Tu es le candidat qui doit réaliser la réconciliation nationale » renchérit Serigne Cheikh Abdou Lahat Mbacké élogieux envers Amadou Bâ. Face à un auditoire conquis, le dignitaire Mouride assène un autre coup à l’opposition. « Pétrole ak Gaz kénn Douko Denkeu ay Lokho you woroul ! On ne peut pas confier nos ressources pétrolières et gazières à des mains inexpérimentées ! » argue le guide religieux en marge du meeting de lancement de BBY à Mbacké, ce lundi.