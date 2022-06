Changement climatique : l'État met en place une feuille de route pour le défi des 100 jours.

À l'occasion de la clôture de l'atelier intensif dénommé "lab", le ministre chargé du suivi du plan Sénégal émergent, Abdou Karim Fofana a affirmé qu'en 6mois seulement mettre en place une feuille de route PSE vert est une opportunité pour le Sénégal sur l'approche de l'environnement et les changements climatiques.



« Aujourd’hui nous avons mis en place une feuille de route... avec des dates fixées et notamment le défi des 100 jours... et nous nous engageons de les mettre en œuvre pour relever les défis mondiaux », a déclaré Abdou Karim Fofana.