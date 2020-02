Championnats d’Afrique de karaté : Le Sénégal termine 4ème au classement, les « Lionnes » championnes d’Afrique par équipe...

Le championnat d’Afrique de karaté Tanger 2020 s’est clôturé ce dimanche, au Maroc. Une édition mitigée en terme de bilan pour les combattants Sénégalais qui s’en sont tirés avec 11 médailles dont une en or. La seule note de satisfaction reste la quatrième place du Sénégal au classement général (sur 29 nations en lice) derrière le Maroc, l’Egypte et l’Algérie.



Pour en revenir à l’unique médaille d’or remportée par le Sénégal, il faudrait préciser que c’est en équipe que les « Lionnes » (Maguette Seck, Maguette Mbaye, Maman Aminata Ndione et Mariama Sow) se sont imposées face aux Marocaines. Du côté des hommes, les combattants ont décroché le bronze en équipe.



Une belle performance pour la délégation sénégalaise attendue ce lundi à Dakar. Un accueil est prévu dans les locaux du ministre des sports au niveau de la zone B. Une manière pour le ministre des sports de féliciter les combattants Sénégalais.