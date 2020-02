Challenge RAMADAN 2020 : L’association TAMBESPOIR se fixe comme objectif de soutenir 150 familles démunies .

L’association TAMBESPOIR lance sa campagne "Challenge TAMBESPOIR RAMADAN 2020" pour offrir aux uns et autres l’opportunité de participer à un nouveau défi de grande ampleur devant permettre à plus de 150 familles en grande précarité, de préparer le mois sacré du Ramadan plus sereinement.



TAMBESPOIR veut ainsi offrir à chaque famille 1 sac de riz de 50 kg, 5 l d'huile, 5 kg de sucre, 5 kg de pommes de terre, 5 kg d’oignons, 1 pot de café, 1kg de lait en poudre, 5.000 fcfa; donc pour soutenir les familles l’association a besoin de 60€ par famille. « Aujourd'hui, plus de 500 familles ont bénéficié de cette aide. Nous avons lancé en 2019 le concept de « Challenge spécial Ramadan » a dit le président Kanté.



TAMBESPOIR compte ainsi sur la solidarité de ses adhérents et de leurs proches pour atteindre le chiffre symbolique de 150 familles à aider avec l’ambition de distribuer ses dons à travers tout le Sénégal, rendant cette action encore plus bénéfique pour les futurs donateurs et permettant à encore plus de familles d’entrevoir des lueurs d’espoir dans leur quotidien. « Nous comptons sur votre soutien pour diffuser notre projet auprès de vos proches, amis, collègues et coéquipiers pour nous aider à atteindre le budget de 12 000€ nécessaire au bon déroulement de l’opération. " a dit M. Ibrahima Kanté, Président de TAMBESPOIR qui compte sur les bonnes volontés...