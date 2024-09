Cérémonie officielle du gamou de Tivaouane : « Le président de la République me charge de vous demander encore une fois de prier pour notre pays qui a besoin de paix ». (Jean-Baptiste Tine)

Le ministre de l'intérieur, Jean-Baptiste Tine a conduit ce dimanche la délégation du gouvernement à l'occasion de la cérémonie officielle du Maouloud. Une occasion pour lui de solliciter les prières du Guide religieux. "Notre société est régulièrement secouée par des violences physiques et verbales, les accidents de la route, les incivilités, l'immigration irrégulière, qui préoccupent au plus haut point le pouvoir public. Le président de la République me charge de vous demander encore une fois de prier pour notre pays qui a besoin de paix et de toutes ses forces vives dans sa marche vers le pays, a-t-il déclaré.



Le Président de la République, par la voix de son représentant, a invité la jeunesse à tourner le dos à l'émigration clandestine, car beaucoup de jeunes ont péri dans l'océan et cela interpelle tout un chacun. D'après Jean-Baptiste Tine, le Sénégal a besoin de sa jeunesse pour son émergence. Il a insisté dans son discours sur le respect de la liberté de culte avant d'informer qu'une mission des membres du gouvernement (5 ministères) sera dépêchée sous peu à Tivaouane pour le parachèvement des travaux de la grande mosquée.



Le ministre de l'intérieur était accompagné des ministres Birame Soulèye Diop, Daouda Ngom, Malick Ndiaye, Cheikh Tidiane Dièye, Khady Diène Gaye, Yankhoba Diémé, le gouverneur de la région de Thiès, Saër Ndao, etc…