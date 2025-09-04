Cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane : « Nous devons servir notre pays avec humilité » (Serigne Mansour Sy Dabakh)

À l'occasion de la cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane, Serigne Mansour Sy Dabakh, représentant du Khalife général des Tidianes, a invité les Sénégalais à s'impliquer pleinement dans la construction du pays. Il a insisté sur l'importance de l'entente et de la cohésion sociale, en mettant de côté les « intérêts purement et exclusivement personnels ».



Le guide religieux a affirmé n'avoir oublié aucune communauté ni aucune couche sociale dans ce projet de société. Il a appelé au dépassement de certaines perceptions, en plaçant l'humilité au cœur de toutes les actions.



« Le Sénégal est plus fort... Nous devons servir notre pays et non nous servir », a-t-il conclu.