Cérémonie officielle du Daaka : Pour Aly Ngouille Ndiaye, l’Islam est vecteur de stabilité sociale

La cérémonie officielle de la 76 édition du Daaka de Medina Gounass a vécu dans l’après-midi de ce samedi. La délégation gouvernementale a été conduite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, accompagné du gouverneur de Kolda, du préfet de Velingara, du maire de Tambacounda, du directeur cabinet du Premier ministre, entre autres personnalités. Dès l'entame de son discours, le ministre a remercié le khalife général Thierno Ahmed Tidiane Ba, ainsi que toute la famille de Thierno Saidou Ba. Le ministre, profitant de la solennité de l’évènement, a rappelé également à la famille ainsi qu’à tous les fidèles qui ont pris part à cette cérémonie officielle, l’engagement et l'ambition du président de la République de moderniser la cité religieuse. Ainsi, M. Aly Ngouille Ndiaye a souligné que de tels événements sont gage de stabilité sociale et permettent de sensibiliser contre des pratiques insidieuses comme le kidnapping d’enfants, qui défraie présentement la chronique.