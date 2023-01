Cérémonie de dédicace : 8 000 milliards seraient suffisants pour la gratuité de l’éducation.

Le système éducatif sénégalais vit depuis des décennies, une crise multiforme, marquée par des perturbations et des dysfonctionnements. Ainsi, pour révolutionner le système éducatif dans ce pays, Boubacar Camara , a consacré une partie importante dans son œuvre. C’est dans le chapitre 4 du livre que l’auteur nous donne des orientations pour redresser ce secteur très stratégique. « L’éducation du pays a été héritée du système colonial et il faut une révolution et une réappropriation... »

Dans son œuvre, l’auteur donne des orientations très précises, soutenues par des chiffres. Toujours selon lui, un financement de "8 000 milliards serait suffisant pour la gratuité de l’éducation... "