Cérémonie de décoration 2022 : plus de 380 agents du Ministère des Finances et du budget distingués.

Le ministre des finances et du budget, de la Rationalisation des Effectifs, monsieur Abdoulaye Daouda Diallo a présidé la cérémonie de remise de décoration des agents nommés ou promus dans les ordres nationaux du ministère des finances et du budget, ce mardi 28 juin 2022 au grand théâtre Doudou Ndiaye Rose.



C’est le grand théâtre Doudou Ndiaye Rose qui a accueilli la cérémonie de remise de décorations des agents du Ministère chargé du financement et du budget. Monsieur Abdoulaye Daouda Diallo a félicité les agents de leur sacrifice et à leur famille. Il a exprimé sa satisfaction sur l’organisation de la cérémonie, affirme que c'est leur travail qui a été sanctionné positivement et a réitéré son engagement à ne ménager aucun effort pour améliorer les conditions de travail des agents.



Des mains de Monsieur le ministre, les agents méritants ont eu droit à des décorations dans les différents ordres nationaux.



Après la remise des ordres nationaux des agents, ceux-ci saluent à la juste valeur cette cérémonie de décoration, ça doit être un modèle pour la jeune génération. Selon Maguette Sène, directeur général du COUD, cette cérémonie nous poussera encore à redoubler d'efforts dans le travail.



« La jeunesse doit s'armer de patience et la jeunesse c'est ça notre problème nous tous, ils veulent réussir sur le coup. C’est à dire être jeune c'est d'abord il faut du parcours chercher le compétences, l'expérience... » a terminé le directeur général du COUD.