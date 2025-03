Centre des Grands Brûlés : Birame Soulèye Diop, le ministre de l’Énergie, salue l’engagement des acteurs « à trouver définitivement une réponse à la situation des grands brûlés »

La prise en charge des grands brûlés a toujours représenté un défi majeur dans le paysage sanitaire sénégalais. Jusqu'à présent, de nombreux patients devaient se rendre à l'étranger pour bénéficier de soins spécialisés, ce qui engendre des coûts élevés et des contraintes logistiques lourdes. Conscient de cette situation, l'État du Sénégal franchit une étape cruciale avec la création d'un Centre des Grands Brûlés à l'Hôpital Principal de Dakar, un projet ambitieux d'un montant de 15 milliards de FCFA.



Lors de la présentation de ce projet, le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a exprimé son enthousiasme et sa détermination. « Je voudrais partager avec vous l'espoir qui m'anime et le plaisir que je ressens quand je constate l'engagement des femmes et des hommes dans cette salle pour travailler à trouver définitivement une réponse à la situation des grands brûlés en souffrance", a indiqué le ministre.



Ce centre, qui sera un véritable pôle de référence dans la sous-région, permettra non seulement une prise en charge optimale des victimes de brûlures graves, mais aussi de réduire considérablement le taux de mortalité.

L'initiative s'inscrit dans la vision des autorités, notamment du Président de la République Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, qui placent la santé et le bien-être des populations au cœur de leurs priorités.



"Nous devons agir avec responsabilité et humanité pour garantir à chaque citoyen l'accès aux soins de qualité, sans distinction ni barrières. Ce centre est une avancée majeure qui illustre notre engagement indéfectible envers la modernisation de notre système de santé" , a ajouté le ministre de la Santé lors de son allocution.



Doté d'équipements de pointe et de personnels hautement qualifiés, le centre propose une prise en charge complète, depuis les soins d'urgence jusqu'à la réhabilitation des patients. L'infrastructure comprendra des blocs opératoires spécialisés, des unités de soins intensifs et des espaces dédiés à la kinésithérapie et au suivi psychologique des victimes.



Avec l'engagement de plusieurs ministères et partenaires notamment le ministère de l’énergie, du pétrole et des mines (Fondation Senelec), le ministère des Forces Armées et le ministère de la Santé et de l’action sociale, ce projet témoigne d'une volonté politique forte visant à offrir des soins de qualité et de renforcer les infrastructures sanitaires du pays. La pose de la première pierre est annoncée pour le mois de mai, avec l'ambition de livrer un centre fonctionnel « dans un délai raisonnable ».