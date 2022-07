Centre Guindi : l'ambassade d’Israël offre 55 moutons à des familles démunies.

À sa 14ème édition cette année, l'ambassade d’Israël au Sénégal a fait don de 55 moutons à des dizaines de familles démunies, en cette veille de Tabaski.



La cérémonie de réception des moutons s'est tenue au centre Guindi ce lundi 4 juillet, en présence de son excellence Ben Bourgel, l’Ambassadeur d’Israël au Sénégal. Ce dernier qui a fraîchement pris fonction, avoue en être à sa 1ère édition et se réjouit de ce geste de haute portée qui symbolise les relations d'amitié et de collaboration entre les deux pays.



« C'est un moment de communion très important pour nous en tant que Juif, surtout dans le cadre du dialogue judéo-musulman qui nous rapproche, en tant que descendant d’Abraham et quoi de mieux que cette cérémonie pour pouvoir davantage le comprendre et le sentir » , a affirmé Son Excellence, Monsieur Bourgel. Cette action est un renforcement et un élargissement de la coopération entre les deux pays.