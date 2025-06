Célébrations en marge de la Ligue des Champions: 2 morts, 559 interpellations en France

Deux personnes - un mineur à Dax et un homme à Paris - sont décédées dans la nuit de samedi à dimanche et 559 personnes ont été interpellées lors des célébrations en marge de la finale de la Ligue des Champions remportée par le PSG, selon le ministère de l'Intérieur.



A Dax, un mineur de 17 ans a été tué à coups de couteau lors d'un rassemblement pour célébrer le sacre du club parisien contre l'Inter Milan tandis qu'à Paris, dans le 15e arrondissement de la capitale, un homme à scooter a été percuté par une voiture et a succombé à ses blessures.



Il y a eu plus de 550 interpellations - 559 dont 491 à Paris - qui ont conduit à 320 gardes à vue dont 254 à Paris, a ajouté la même source.