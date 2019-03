Casamance : Le Luxembourg en guerre contre les pathologies d'origine virale et le cancer du col de l'utérus

L'ambassadeur du Luxembourg, pour sa première visite officielle en Casamance, a déclaré la guerre à Ziguinchor, contre les maladies virales telles le VIH/Sida et l’hépatite B qui font partie des principales causes de mortalité chez les femmes de la zone, en plus aussi du cancer du col de l'utérus. Dans le souci de mettre en place des dépistages beaucoup plus importants pour prévenir voire traiter la maladie, le Luxembourg a doté en matériel les différentes structures de la région. Cet accompagnement permettra aux femmes de ne plus aller à Dakar pour se soigner, mais de traiter ces pathologies au niveau local.