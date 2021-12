Cap Skirring : Les temps forts de la relance du tourisme, du vol inaugural et du démarrage des activités après la réhabilitation de l’aéroport.

Située à l’extrême sud-ouest du Sénégal, dans le département d’Oussouye, en Casamance, Cap Skirring est une destination qui draine du monde à chaque saison touristique.



Dans cette localité située à 70 kms de Ziguinchor, c’était la fête ce dimanche, journée marquant l’ouverture de la saison touristique, après la réhabilitation de l’aéroport et du relèvement des standards de ladite plateforme aéroportuaire lui permettant d’accueillir de nouveau, des vols internationaux.



Les officiels, avec à leur tête le ministre chargé du tourisme et des transports aériens, Aliou Sarr, ont pu effectuer le déplacement pour venir officialiser la reprise des vols internationaux à l’Aéroport international de Cap Skirring après deux ans de pause. Aliou Sarr, accompagné de ses proches collaborateurs, a décerné son satisfecit aux ingénieurs, mais la part du lion est revenue au Directeur général de l’Aibd qui, avec ses collaborateurs, a réalisé les travaux dans un délai réduit.



‘’Il est heureux, aujourd’hui, de constater que nos ingénieurs ont pu réaliser les travaux de réhabilitation dans un délai très court (70 jours), puisque c’est aujourd’hui, le 5 décembre, que la saison touristique (a été) ouverte. Il était important, également, que les travaux soient finis, à cette date’’, a déclaré le ministre Alioune Sarr qui venait lancer la reprise officielle des vols internationaux.



Son vol, arrivé vers 9 heures, pour la réception de l’aéroport réhabilité, il a été accueilli comme un prince. Ce fut d’abord le traditionnel ‘’Water Salute’’ de l’avion d’Air Sénégal à 9 heures 23 minutes, puis, une fois après avoir foulé le tarmac de l’aéroport, le ministre a eu droit à une visite guidée des infrastructures et installations de l’aéroport de Cap Skirring, par Doudou Ka, le Dg de l’Aibd, accompagné des officiels. L’on peut citer, entre autres, le dg de Air Sénégal, (…), Agence sénégalaise de la promotion du tourisme, Mahawa S. Diouf entre autres.



À la tête de cette forte délégation, le ministre a pu assister à la présentation des différentes perspectives pour promouvoir le tourisme dans le département mais aussi et surtout pour vendre ‘’la destination Sénégal’’.



Accueilli à sa sortie de la salle d’arrivée, avec des prestations de danse des artistes locaux, aux sonorités casamançaises, le ministre a annoncé l’inauguration, au mois de janvier prochain, par le président Macky Sall, de l’Aéroport de Saint-Louis dont les travaux ont été achevés’’.



Ce fut aussi l’occasion pour lui d’informer que l’aéroport de Cap Skirring fait partie des plateformes aéroportuaires que le président a décidé de réhabiliter dans le cadre du Programme de réhabilitation des aéroports du Sénégal (Pras 1 et Pras 2).



‘’Après Cap Skirring, vous avez vu que l’aéroport de Saint-Louis également est achevé. Au mois de janvier prochain, il sera également réceptionné par le président Macky Sall’’, a déclaré le ministre qui précise qu’il en est de même pour l’aéroport de Ourossogui. Et prochainement, l’Aibd démarrera les travaux pour l’aéroport de Ziguinchor, Tambacounda, Kédougou et tous les autres aéroports. Ce, pour permettre vraiment d’avoir une connectivité, de permettre que le tourisme puisse être également renforcé par le tourisme local mais également par la connectivité de notre pays au marché extérieur’’.



Cela dit, la délégation ministérielle a été au village de la commune de Diembéring, où Alioune Sarr a procédé à l’inauguration du musée Sanghawat. Ce fut quelques heures après l’accueil du premier vol international, en provenance de France, après la réhabilitation de l’aéroport de Cap Skirring.



Une animation culturelle, non loin de la gare routière de Cap Skirring a sonné la fin de cette journée de fête. Et c’est avec un méga concert animé par des artistes locaux de Diembéring, Boucotte Diola, Boucotte Wolof, de Cabrousse, bref de Cap Skirring et environs que les rideaux sont tombés sur cette journée qui sonne la réouverture de l’aéroport de Cap Skirring.