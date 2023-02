Candidature de l'AFP en 2024 : La coordination régionale de Thiès invite les militants à un débat interne et au respect des décisions de la direction du parti

Aussi, il a fait savoir qu'ils vont continuer leur programme d’animation dans la ville de Thiès, dans le département de Mbour et dans le département de Thiès.



Mbaye Dione a notamment invité les responsables et militants à rester "attentifs aux conclusions et recommandations des instances du parti pour la défense et la pérennisation des valeurs et des idéaux portés par le mémorable appel du 16 juin 1999".

Il a également magnifié la grande mobilisation des responsables progressistes à Niakhéne avant de féliciter le responsable Alé Ndiaye qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de l'événement.