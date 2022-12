Candidature de Macky Sall/ Amadou Bâ donne sa position: «Je suis de l’Apr et je suis avec le Président Macky Sall, mon ami que je soutiens entièrement…»

C’est sa position qui était attendue depuis longtemps. Le Premier ministre Amadou Bâ se veut clair dans cette affaire de candidature de la coalition Benno Bokk Yakaar pour l'élection présidentielle de février 2024. «Macky Sall est mon ami et c’est lui que je vais soutenir» a répondu le Premier ministre Amadou Bâ à Aminata Touré qui a pris la parole pour savoir quelle était réellement sa position.



Avec plus de détails, le Premier ministre estime que la question de la candidature est déjà personnelle. Elle est aussi une affaire du Conseil constitutionnel mais aussi lui, en tant que membre de la mouvance présidentielle, il a bien sa position. : «Quand vous vous obstinez à évoquer ce sujet alors que nous sommes dans une affaire de motion de censure, il faut que je sois clair pour vous répondre. Je soutiens les politiques publiques du chef de l’Etat. Je fais partie de ceux qui sont les plus proches de lui, avec qui il discute beaucoup. Mais, même si cette question le concerne directement, je le soutiens entièrement dans tous ses engagements…» clarifie le Premier ministre.